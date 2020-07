green

McDermott subrayó que el objeto de la investigación que desarrolló, y que le ha causado malestar a la alta funcionaria del Gobierno colombiano, no ha sido ella ni su esposo, Álvaro Rincón, sino Guillermo León Acevedo, alias ‘Memo fantasma’, a quien califica de “narcotraficante”, “asesino” y “paramilitar”.

Las pesquisas de McDermott encontraron que la empresa Hitos Urbanos, que gerencia Rincón, y de la cual, según dijo el investigador británico en Caracol Radio, Marta Lucía Ramírez es “uno de los principales accionistas”, había tenido negocios con ‘Memo fantasma’. En Blu Radio, McDermott aseguró que la empresa “es de la vicepresidenta, manejada por su esposo”.

Ramírez demandó a McDermott el pasado 2 de junio y lo acusa de dañar su integridad moral, buen nombre y afectar su dignidad por lo que publicó.

“Esto no se trata de mí”, dijo al respecto McDermott en Blu Radio. “Yo estoy en una posición privilegiada: aunque he vivido en Colombia durante 23 años y me considero anglo-paisa, soy británico. Por lo tanto, tengo la protección del gobierno británico”.

A partir de esa reflexión, el periodista se preguntó: “¿Qué protección tienen los periodistas colombianos para hacer su trabajo, particularmente los periodistas en las regiones, si la vicepresidenta puede amenazarlos con prisión cada vez que publican algo que no le gusta? Colombia es una democracia, no una dictadura. Para mí, esto es realmente la cosa importante en toda esta demanda”.

“Yo he hablado con ella. Ella ha tenido el derecho de responder, tenemos un canal abierto”, advirtió McDermott en esa misma frecuencia, y explicó que su investigación es sobre cómo ‘Memo fantasma’ tiene 30 años en el mundo del narcotráfico y hoy no hay orden de captura en su contra.

“Yo estaba solo investigando a ‘Memo fantasma’”, agregó en Caracol Radio, y anunció: “Entonces, yo me encuentro en una posición que ahora yo sí tengo que investigar a la vicepresidenta y a Hitos Urbanos y al señor Álvaro Rincón, para preparar mi defensa. Yo solo estaba interesado en ‘Memo fantasma’. Ahora tengo que regresar a entrevistar otra vez las fuentes que dijeron que si había una relación entre ellos”.

Preguntado por Gustavo Gómez, director del informativo de esa emisora ‘6AM Hoy por hoy’, sobre si lo que estaba afirmando era que la vicepresidenta “está atentando contra la libertad de expresión y está haciendo uso exagerado de los recursos que tiene, en tanto vicepresidenta de la república”, McDermott respondió: “Absolutamente. Absolutamente”.

“Y también eso es un abuso de poder, porque, primero, ellos [Ramírez y su esposo] siempre tenían el derecho de responder a la investigación. Ellos tienen mi WhatsApp, hemos estado en contacto. Entonces yo no veo cómo y por qué hay necesidad de hacer acusaciones para un caso penal en contra de cualquier periodista”, agregó McDermott.

Gómez recordó el caso del periodista Juan Pablo Barrientos cuando trabajaba en Caracol Radio e hizo denuncias “sobre los negocios inmobiliarios de la señora vicepresidenta, y ella mandó una carta aclaratoria Caracol Radio, a sus directivas”.

Agregó que siempre se preguntan “por qué no la manda el señor que hace las construcciones, que compra los edificios y que los construye, por qué la señora vicepresidenta tiene que mandarse en la defensa de su marido cuando ella es una funcionaria de alto nivel y no se le está cuestionando a ella, sino precisamente a una persona que no tiene nada que ver con el Gobierno, como no que a estar casado con ella”.

“¿Va a rectificar, va a corregir algo?”, le preguntó finalmente Gómez a McDermott, y el investigador respondió: “No, señor. Nada. Ni una cosa”.