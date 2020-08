green

Al borde de las lágrimas, Íngrid Bejarano, la mujer que sufrió el nuevo caso de inseguridad, le contó a Noticias Caracol que el criminal fue demasiado violento y por poco la hiere gravemente.

“Con una puñaleta, él llegó y me mandó los 3 viajados. Lo único en que pensé fue en mis hijos”, relató la mujer en el informativo.

Bejarano aseguró que la agresión no solo fue física, sino verbal. “Él llegó y me dijo: ‘Qué, piroba, se va a hacer matar por un celular’. Eso no se me va a borrar de la mente”, lamentó casi llorando.

Además del teléfono móvil, la víctima señala que el criminal se llevó 300.000 pesos que tenía para el mercado de sus hijos.

Las imágenes del atraco, publicadas por el noticiero, son bastante impactantes. Allí se ve cómo la mujer fue acosada en una vía Villavicencio. El ladrón la persigue, la lleva hasta el separador y allí la derriba.

Con cuchillo en la mano, le quitó sus cosas y empezó a correr. Ella trató se seguirlo, pero él fue más veloz y se perdió entre calles.

No obstante, el criminal no contaba con que estaba siendo grabado por una cámara de seguridad de la Policía y, a pesar de su veloz huida, fue interceptado por varios uniformados.

En la acción, fue capturado el atracador y su cómplice, apunta Noticias Caracol, que agrega que con sus cámaras ha podido detener a unos 300 delincuentes.

Este es el video del asalto y del testimonio de la víctima: