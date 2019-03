Dávila se tomó en serio la interacción que se generó en Twitter con la etiqueta #SantosTraidor e hizo varias publicaciones para argumentar por qué ella cree que ese adjetivo es uno de los que mejor describe al expresidente.

El uribismo promovió ese ‘hashtag’ en esa red social después de la entrevista que Juan Manuel Santos le dio al diario español El País, en la que habló de su libro ‘La batalla por la paz’ y, entre otras cosas, aseguró: “Llamarme traidor fue una estrategia muy bien elaborada para minar mi liderazgo”.

“Pueden decir lo que quieran, pero Juan Manuel Santos sí hizo política a punta de traiciones, así se hizo presidente, así ejerció y así es #SantosTraidor”, escribió Vicky Dávila este domingo para sumarse al tema con mayor interacciones en redes sociales este fin de semana.

Después de ese primer tuit, Dávila aseguró que Santos se hizo elegir con los votos de Uribe aunque no creía ideológicamente en él y después de electo presidente “se quitó la máscara que le sirvió para ganar”. Además, la periodista agregó que el expresidente era traidor porque, según ella, ganó la presidencia gracias al senador y Santos le dio a este las gracias como “el mejor de la historia”, aunque luego “hizo otra cosa”.

El primer tuit de Dávila no le gustó a Esteban Santos, hijo menor del anterior presidente de Colombia. Él le respondió por la misma red social a la periodista aconsejándole que no se llenara de odio. “La persona que vive llena de odio es la que pierde. No siga perdiendo, disfrute la vida”, le escribió Esteban Santos a la periodista.

Dávila rechazó la opinión del menor de los Santos, se mantuvo firme en su postura y le devolvió el consejo al hijo del expresidente. “Ser objetivo frente a Santos exige reconocer que su estrategia fue la traición (…) Consejo: reconozca lo que ha hecho su padre, lo bueno y lo malo, vivirá más tranquilo”, concluyó la comunicadora.

A continuación, el cruce de opiniones entre Santos y Dávila y los tuits con los que la periodista soportó su idea de que el expresidente es un traidor:

