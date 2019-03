El medio tituló: ‘“Llamarme traidor fue una estrategia muy bien elaborada para minar mi liderazgo”’, citando las palabras que Juan Manuel Santos dijo cuando le preguntaron si “lo peor fueron las acusaciones de traidor cuando reveló que se proponía abrir un proceso de paz”.

En ese sentido, Álvaro Uribe tomó una captura del título y la imagen de apertura, la publicó en su Twitter y, adjunto, escribió:

“Santos tiene razón, el tema no fue propiamente traición que refiere a personas en particular, aunque ha sido su motor de vida, pero digamos que el tema fue engaño a millones a quienes nos prometió todo lo contrario de lo que hizo”.

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 23, 2019

La declaración del líder del Centro Democrático hace referencia al respaldo que él le dio a la candidatura presidencial de Santos, y a que cuando este se instaló como jefe de Estado decidió iniciar un proceso paz con la entonces guerrilla de las Farc, pese a la desaprobación del exmandatario antioqueño.

Al respecto, en la entrevista con El País, el Nobel de Paz contó que cuando era ministro de Defensa en el gobierno de Uribe hubo una conversación entre los dos en la que se plantearon que, en algún momento, se debía negociar con el grupo armado.

“Por supuesto que se dio [la conversación]. Por supuesto que el propio presidente Uribe quiso negociar. Pero son cosas distintas. Muchas veces hablamos de que había que ablandar a la guerrilla antes de sentarla a negociar. Inclusive esa era una tesis de un amigo común, el expresidente López Michelsen, que mencionábamos con frecuencia. Como los intentos de Uribe de sentarse a negociar fueron muchos, no solo a lo último, pues era algo casi que sobreentendido. No se le olvide que por más de un año Uribe estuvo negociando con el ELN en Cuba. Por eso nadie entiende que después dijera que con terroristas no se puede negociar”, aseguró Santos.

Santos dialogó con el diario español, a propósito del lanzamiento de su libro ‘La batalla por la paz’, que será el próximo martes, en el que revela varias anécdotas del proceso de paz.