Álvaro Uribe Vélez y Daniel Coronell mantienen sus disputas y diferencias, tanto en los estrados judiciales, como en redes sociales. Y en el marco de la audiencia en la que se decidió que el exmandatario de Colombia puede ir a juicio, por presunto soborno y fraude en el caso de manipulación a testigos, se vivió un nuevo encontrón por el anticipo de la decisión.

El martes 23 de mayo, se llevó a cabo la audiencia virtual en la que la jueza Laura Barrera, del Juzgado 41 Penal de Conocimiento de Bogotá, explicó que la Fiscalía General no había tenido en cuenta elementos probatorios y testigos. Por eso, no solo no podía hacer caso al requerimiento del ente investigador, sino que abría la posibilidad de que Uribe vaya a juicio.

Pero antes de que hicieran el anuncio oficial, Coronell anunció en su cuenta de Twitter que no iban a aceptar la petición de preclusión hecha por la Fiscalía, así el expresidente seguiría vinculado con el proceso. Todo esto llevó a un intercambio de mensajes en la misma red social, calentando todo lo que vino minutos después con la decisión de la jueza, como pasó en otras oportunidades similares entre los mismos protagonistas.

Reclamo de Álvaro Uribe y respuesta de Daniel Coronell en Twitter

En el canal de YouTube de Daniel Coronell se estaba transmitiendo la audiencia y en la cuenta de Twitter del mismo periodista se iban registrando los hechos más importantes, pero sorprendió que sobre las 2:52 p.m. salió un trino anticipando la decisión: “Extra: La juez 41 penal del circuito, Laura Barrera, decide NO PRECLUIR el primer hecho jurídico”. Además, explicaba que era en el caso del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve por la intervención del abogado Diego Cadena.

#ElReporteCoronell Extra: La juez 41 penal del circuito, Laura Barrera, decide NO PRECLUIR el primer hecho jurídico: @AlvaroUribeVel presuntamente participó en soborno al testigo Juan Guillermo Monsalve a través del abogado Diego Cadena https://t.co/1bZkMyFkP4 — Daniel Coronell (@DCoronell) May 23, 2023

Y a las 3:27 p.m. desde el Twitter de Álvaro Uribe, a pesar de que seguía adelante la audiencia, llegó el reclamo por la información que manejaba Coronell. Con un corto mensaje, el político antioqueño preguntó “¿por qué?” el comunicador sabía lo que iba a decir la jueza. Y esto llevó a que se diera por hecho lo que iba a dictaminar Laura Barrera, llevando la contraria a la petición de la Fiscalía.

¿Por qué Daniel Coronel ya conoce la decisión de la señora Juez? — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 23, 2023

Y el periodista, lejos de entrar en polémicas, puso un mensaje haciendo referencia a su sección en La W Radio llamada ‘El reporte Coronell’, lo acompañó el enlace de su transmisión por YouTube y adjuntó el pantallazo de la publicación del expresidente entre 2002 y 2010.

Sobre las 4:22 p.m. llegó el pronunciamiento oficial desde el Juzgado 41 Penal de Conocimiento de Bogotá y asimismo lo ratificó Coronell en una nueva publicación: “La juez Laura Barrera determina que NO HAY LUGAR A PRECLUSIÓN a favor de @AlvaroUribeVel”.

#ElReporteCoronell La juez Laura Barrera determina que NO HAY LUGAR A PRECLUSIÓN a favor de @AlvaroUribeVel en lo que tiene que ver con el intento de soborno al testigo Juan Guillermo Monsalve a través del abogado Diego Cadena https://t.co/1bZkMyFkP4 — Daniel Coronell (@DCoronell) May 23, 2023

Álvaro Uribe Vélez irá a juicio en el caso por presunto soborno y fraude

Aclarando que no había prejuzgamiento, ni determinación de responsabilidad, ni una valoración de prueba con incidencia en el juicio, la jueza Laura Barrera explicó así la decisión de que el expresidente Álvaro Uribe vaya a juicio en este caso:

“Sí existen elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, que permite afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva descrita en el Artículo 444 A, de soborno en actuación penal, sí ocurrió y el doctor Uribe puede tener la condición de participe… El despacho negará la solicitud de preclusión”.

Por ahora, después del cruce de mensajes con Daniel Coronel y el pronunciamiento de la jueza, no se han dado más reacciones de Álvaro Uribe en sus redes.