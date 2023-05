María Fernanda Cabal y Miguel Polo Polo son hoy en día dos de los más férreos críticos que tiene el Gobierno de Gustavo Petro, pues muestra de ello son las declaraciones que dan en los medios de comunicación y las publicaciones en redes sociales como Twitter.

Justamente, una de las personas que habló de los congresistas en su rol de cabezas visibles de la oposición fue Andrea Petro, hija del presidente, quien, en entrevista con El Tiempo, lanzó duras críticas.

Andrea Petro, hija de Gustavo Petro, criticó a Cabal y Miguel Polo Polo

Para la hija del jefe de Estado, tanto Cabal como Polo Polo no representan a la oposición sino que parecen un “circo”, pues hizo énfasis en los cruces que han tenido a través de las redes sociales.

“Ellos ni se dan cuenta que soy yo. A veces me da pena de verdad y no lo digo por la oposición como tal, sino por la gente que cree que es oposición y líder de esa oposición, pero lo que hacen no es oposición. Eso parece un circo. Me da vergüenza ajena porque eso no es oposición”, dijo en el medio citado.

Sin embargo, para Andrea, quien tiene una fundación para ayudar a migrantes –Organización Colombiana para Migrantes (OCM)–, es válido el papel que cumple el expresidente Álvaro Uribe Vélez como líder de la oposición, puesto que lo considera como un hombre “inteligente” que sabe moverse.

“[Uribe] Es un hombre muy inteligente, él sabe muy bien cómo moverse. Pero Polo Polo y Cabal no son oposición, me da pena ajena, risa y lástima”, precisó.

Finalmente, la mayor de la hijas del mandatario se refirió al uso constante de Twitter por parte de su padre, a raíz de los comentarios que ha recibido en los últimos días por estar más pendiente de la red social que del país.

Para ella, la plataforma es una canal de comunicación que tiene Petro con la ciudadanía; razón por la cual está tan pendiente de ella, aunque, según dijo, no tanto como antes.

“Lo bonito que tiene es que él responde. Es su forma de comunicarse directamente con la gente y que la gente se sienta cercana a él. Desde que es mandatario ya casi no le responde a la gente mientras se acostumbra al golpe de ser presidente y darse cuenta que ya hay cosas que no puede hacer”, concluyó.