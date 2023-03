Una lluvia de críticas le llegaron al general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, tras sus declaraciones sobre los uniformados de la institución portadores de VIH. “No hay de pronto esa educación que les permita a ellos ser cuidadosos en lo que hacen”, dijo.

Esta afirmación la hizo el general Sanabria durante una entrevista con la revista Semana, en la que también indicó que de los más de 160.000 policías que hay en Colombia, al menos 12.000 son portadores del virus.

Uno de los que salió a criticar estas declaraciones fue Mauricio Toro, presidente del Icetex. “Hoy en día el VIH no es sinónimo de muerte, ni es exclusiva de la comunidad LGBTI y mucho menos somos personas ‘descuidadas’ con nuestra salud como usted dice en la entrevista”, escribió en su cuenta de Twitter.

Hoy en día el VIH no es sinónimo de muerte, ni es exclusiva de la comunidad LGBTI y mucho menos somos personas “descuidadas” con nuestra salud y sexualidad como ud dice en la entrevista

El director de la Policía también manifestó que, en su fuero personal, no está de acuerdo con el uso del condón como método anticonceptivo, porque lo considera como un “método abortivo, sobre todo para los casados por la Iglesia, porque una de las promesas matrimoniales es aceptar los hijos que Dios te mandará”.

Habló sobre los exorcismos en la Policía

Otro de los temas que tocó el general Sanabria durante esta entrevista fueron los exorcismos que se han realizado en la institución. “Es un tema bien complejo. Con el solo hecho de mencionarlo ya el maligno se pone bravo”, afirmó.

Y luego agregó: “La existencia del diablo es cierta. Lo he visto, lo he percibido, para muchos es una fábula y otros no creen. Y eso está bien porque, digamos, el diablo lo dice, él se niega a sí mismo”.