Sin embargo, Mendoza Leal advirtió que Alejandro Riaño “debe usar pinzas” para tratar los temas que se abordan en la serie original pues, indicó, en ‘Matarife: Un genocida innombrable’ se “habla de la aniquilación de un pueblo” y del “sufrimiento de las víctimas de una sociedad desnutrida por la corrupción y la violencia”.

Por esta razón, el escritor expresó que si el comediante “banaliza el dolor”, él mismo se lo hará saber.

Minutos después, el periodista le dio la razón a una tuitera que opinó que Riaño tuvo “tacto” en la parodia del primer capítulo de ‘Matarife’.

“No creo que ofenda a nadie”, respondió Mendoza a esa usuaria en un trino donde indicó que a él le preocupan “las víctimas y su dolor”, pues “sus lágrimas no son un chiste”.

De acuerdo. Ha tenido tacto. No creo que ofenda a nadie…lleva 30 minutos y ya soy merecedor de una parodia. No creo merecerlo. Sin embargo, reitero, me preocupan las víctimas y su dolor. Siguen resonando en mi interior sus gritos de dolor. Sus lágrimas no son un chiste. https://t.co/RuBJfvkGfS

