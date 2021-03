green

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ha publicado en su página oficial cuáles son los cortes que enfrentarán los habitantes de Bogotá. Estas suspensiones hacen parte de cambio de accesorios y empate de redes.

En total, son seis localidades las que no contarán con el servicio: Suba, Teusaquillo, Engativá, Kennedy, Rafael Uribe Uribe y Bosa. Los cortes durarían 24 horas, pero los horarios varían por localidad.

En Bosa, el corte empieza a las 8:00 a.m.; en Teusaquillo y Engativá a las 9:00 a.m.; y Rafael Uribe Uribe, Suba y Kennedy a las 10:00 a.m.

Lista de Barrios que no tendrán agua este 2 de marzo

Localidad Barrios Lugar Suba Britalia, Cantagallo y Granada Norte. De la Avenida Carrera 45 a la Avenida Carrera 58, entre la Calle 153 a la Calle 170. Teusaquillo Park Way. De la Calle 45 a la Calle 40, entre la Carrera 24 a la Carrera 30. Engativá Los Cerezos. De la Calle 80 a la Calle 90, entre la Carrera 86 a la. Carrera 90. Kennedy Las Delicias. De la Calle 40 Sur a la Avenida Calle 57R, entre la Avenida Carrera 72 a la Transversal 72D. Rafael Uribe Uribe Los Molinos y Marruecos. De la Diagonal 48F Sur a la Calle 49G Sur, entre la Carrera 5 a la Carrera 5W. Bosa San Bernardino. De la Calle 43 Sur a la Calle 95 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 102.

Recomendaciones para los cortes del agua

Igualmente, la Empresa del Acueducto y Alcantarillado de Bogotá recomienda una buena preparación para que la suspensión no sea un problema. Algunos de los consejos son los siguientes: