El hombre presentó una impugnación de paternidad y exigió una prueba para demostrar su parentesco, solicitud en la que un juzgado le dio la razón. No obstante, la menor se negó y su familia presentó una acción de tutela que escaló hasta la Corte Suprema de Justicia.

“Al único papá que he conocido durante toda mi vida ha sido J.F.V.”, alegó la menor, que dijo que en el colegio sus compañeros la conocen con los “nombres y apellidos” y que así los quiere conservar, se lee en la sentencia que emitió la Sala Civil de la Corte Suprema, y en la que protege los derechos de la menor.

“No quiero que se burlen de mí ni de mi familia” ni “que alguien que aparece casi 16 años después de que nací aparezca en mi vida y me la revuelque, saber eso me ha hecho sufrir mucho, ya estoy para graduarme y me tocaría cambiar todos los papeles […] ese señor nunca me dio nada y sí me causa ahora un gran malestar y quiere desbaratar mi familia, que son mi mamá, mi papá (el hombre que la crio) y mi hermanita”, fue uno de los argumentos contundentes que presentó la afectada.