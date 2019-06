Estos detalles se conocen luego de que el también empresario y exembajador de Venezuela aceptara su responsabilidad en el delito de soborno para evitar que relacionaran su nombre con el delito de lavado de activos en el multimillonario desfalco a Bogotá, señaló El Tiempo.

En uno de los audios publicados por el diario se puede escuchar que el exdiplomático deseaba evitar que se diera a conocer información sobre este tema.

“Él (Marín) me dice que hay un tema de que ahora en adelante se comienza a testimoniar y no sé qué. Y por eso dice de qué manera se le puede ayudar para él salvar esta mierda, porque ya, como tal, empresa no hay. Imagínense, lavado de activos”.