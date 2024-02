Escrito por: Redacción Nación



Luego de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro diera vía libre al proyecto militar en la isla Gorgona y que en cabeza de la ministra de Ambiente Susana Muhamad; el ministro de Defensa, Iván Velásquez; el ministro de Comercio, Germán Umaña; y Luis Olmedo Martínez, el director de Parques Nacionales se hiciera el anuncio oficial, varios sectores mostraron su inconformismo frente a la iniciativa.

Una de las que se opone a este es la representante a la Cámara por el Pacto Histórico Alexandra Vásquez, que desde su cuenta de X (antes conocido como Twitter) hizo un llamado de emergencia a comunidades nacionales e internacionales para que actúen en favor de detenerlo.

La congresista aseguró que este muelle y las obras que se van a construir van a impactar drásticamente tanto el ecosistema propio de la zona como a las comunidades cercanas que allí habitan. Es por ello por lo que citando a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Uicn) y a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) levantó su voz de protesta frente al megaproyecto.

“Llamado de Emergencia por Gorgona. No podemos seguir normalizando un proyecto que va a impactar tan drásticamente el ecosistema y las comunidades que allí se encuentran. Llamado es a organizaciones nacionales e internacionales para detener el proyecto anunciado hoy por el Ministerio de Ambiente, al mismo tiempo que el llamado también lo hago para la Convención del Marco sobre el Cambio Climático #Cop16, que se va a realizar en Bogotá en junio de este año”, expresó Vásquez.

En el mismo sentido, envió un mensaje recordando que este espacio natural de Colombia es un tesoro natural mundial: “Llamado de emergencia: Gorgona no es un muelle, no es un radar, no es mega turismo, no es un proyecto militar. Es un tesoro mundial”.

La otra congresista también del Pacto Histórico que se pronunció fue Esmeralda Hernández, quien hizo un pedido a través de sus redes sociales: “Yo sí le pido a mi gobierno replantear el proyecto en la isla Gorgona, escuchar a las comunidades como siempre lo hemos hecho y sobretodo al tejido vivo que ella alberga. Las ballenas, las tortugas, los delfines y toda la vida maravillosa de Gorgona quiere que la dejemos en paz”.

