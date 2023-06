A Nelson Alberto Ortega Gómez, de 58 años, lo mataron. Así lo confirmó el informe del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) de este viernes sobre el asesinato de este taxista, quien fue encontrado muerto dentro de un vehículo el pasado 20 de mayo en la vereda Media Luna, de Santa Elena.

“La víctima presentaba lesiones ocasionadas con objeto contundente. Según información preliminar, las autoridades recibieron información de la ciudadanía quienes advirtieron la presencia de un cuerpo sin vida en inmersión parcial al interior de una quebrada”, señaló el reporte.

A este taxista le hurtaron su vehículo, el cual apareció abandonado horas después en el barrio Enciso. Aunque en un comienzo, las autoridades dejaron este hecho como una muerte por establecer, desde un comienzo sus familiares indicaron que “estaba demasiado aporreado, creemos que le dieron muchos golpes por lo que vimos. No entendemos quién pudo hacerle eso, él no tenía enemigos, no sabíamos que tuviera problemas. Él era una buena persona, trabajador, alegre y servicial”.

Además del asesinato de Nelson Alberto, las autoridades confirmaron que otros tres casos también cambiaron la conducta de muerte por establecer a homicidio, después de avanzar las investigaciones y conocerse los dictámenes de Medicina Legal de las labores forenses.

Una de ellas ocurrió el 14 de mayo en las aguas del río Medellín, a la altura del barrio Suramericana, donde encontraron muerto a Juan Camilo Muñoz Seguro, de 24 años. Se confirmó que su muerte la ocasionaron con un objeto contundente.

La muerte de Cristian Camilo Vallejo Vásquez, de 39 años, también se confirmó que se trató de un homicidio. A este hombre lo hallaron dentro de una carpa en las orillas del río Medellín, a la altura de la Universidad de Antioquia el 17 de mayo. Lo asesinaron con arma de fuego.

El último caso que cambió su conducta en las últimas horas ocurrió el 19 de mayo en un puente del barrio Castropol, en El Poblado, donde encontraron un habitante de calle en avanzado estado de descomposición. Las autoridades, a la fecha, no pudieron establecer su identidad.

Con estos hechos, además de los homicidios de una mujer y un ingeniero el pasado jueves, Medellín llegó a los 176 asesinatos este año. Aun así, se sigue presentando una reducción, ya que el año pasado iban 199.