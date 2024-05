En una decisión inédita, el Congreso de la República le dio la estocada final a las corridas de toros en Colombia. Tras más de 15 intentos a lo largo de las últimas décadas, la Cámara de Representantes aprobó en cuarto y último debate un proyecto que prohíbe la ‘fiesta brava’ en el país.

Si bien durante las últimas semanas hubo dilaciones, largas y toda clase de recursos para retrasar la discusión –teniendo en cuenta que el proyecto debe estar aprobado antes del 20 de junio, cuando concluye el periodo legislativo–, este martes lahttps://www.pulzo.com/noticias/congreso-de-la-republica plenaria de la Cámara discutió el articulado de la iniciativa y dio su visto bueno a la prohibición con amplias mayorías (al menos 93 votos y dos en contra).

Felicitaciones a quienes por fin lograron que no sea un espectáculo la muerte.

Advirtiendo que son “una expresión que atenta contra la dignidad y la vida de los animales”, el proyecto prohíbe las corridas de toros en todo el territorio nacional y contempla un proceso de transición de tres años para su eliminación, es decir, no prohíbe inmediatamente las corridas.

Según el articulado que aprobó la Cámara, en esos tres años el Gobierno Nacional deberá definir e implementar programas de reconversión económica y laboral para aquellas personas que demuestren que derivan su sustento de las corridas. Para ellas se crearán rutas y programas de atención.

A ello se suma el plazo de un año para que el Ejecutivo ponga en marcha un proceso de transformación de las plazas que hoy son usadas para la lidia. El objetivo –tal como quedó aprobado–, es que esos espacios sean destinados para actividades culturales, lúdicas, deportivas o artísticas. Con base en esos nuevos espectáculos se prevé que quienes se dedican a actividades comerciales alrededor de las corridas puedan obtener nuevas fuentes de ingreso.

“El DANE tendrá la responsabilidad de hacer un diagnóstico para determinar la cantidad de familias que dependen exclusivamente de estas actividades en el país y, además, calculará el número de personas que, aunque no dependan directamente de estas actividades, se ven beneficiados con su realización”, explicó el representante Alejandro García (Alianza Verde), quien fue el ponente del proyecto.

“El 85 % de los colombianos está en contra de las corridas de toros. De los más de 1.000 municipios del país, en 20 se realizan corridas y en solo ocho países en el mundo son legales. ¿Por qué llamar cultura a algo que no representa y rechaza la ciudadanía?”, dijo por su parte la autora de la iniciativa, la senadora oficialista Esmeralda Hernández (Pacto Histórico).

Desde tempranas horas de este martes decenas de manifestantes se apostaron a las afueras del recinto de la plenaria. Insistían en que al fin se surtiera la discusión, pues el propio representante García denunció a lo largo del mes que a punta de recusaciones, proposiciones y hasta una tutela la oposición buscó dilatar el debate.

“Estamos pisando callos de personas muy poderosas. Que no se olvide quiénes son los que van a corridas de toros, no son simples campesinos los que están criando el toro de lidia. Acá hay ganaderías importantes, familias muy adineradas. Hay una población con poder no solo económico, sino político, que será afectada”, sostuvo el congresista en su momento a este diario.