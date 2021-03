Edilberto Ramírez es el reflejo de muchos conductores en Colombia que están por cumplir un año sin mover su carro o que han tenido que rebuscársela con sus vehículos.

El hombre de 58 años tiene una buseta en la que transportaba estudiantes y hacía viajes privados a distintas zonas del país, pero desde que empezó la pandemia ese sustento se fue a pique porque “todo quedó cerrado”.

Para ese momento, el hombre laboraba con una empresa que tenía contratos con el colegio Gimnasio Moderno y algunas instituciones distritales, pero cuando empezaron las clases virtuales él tuvo que guardar su carro y esperar.

Ante la falta de empleo cambió de empresa porque “donde la tenía antes no dejaban usarla para otros servicios. En la nueva sí me dejaron, pero no salió nada”, le confesó a Pulzo el conductor.