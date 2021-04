Bobadilla, quien fue agredido el pasado 27 de marzo por la hija de un coronel, mantuvo la calma en todo momento a pesar del alto grado de exaltación de la mujer que llegó hasta el Cantón Norte (Bogotá) y la emprendió contra los militares que resguardaban la entrada.

Durante la ceremonia de este miércoles, Zapateiro también condecoró al sargento Javier Antonio Collazos, otro de los militares que estuvo presente durante la agresión cometida por la mujer (que estaba en aparente estado de ebriedad). Ambos recibieron la medalla ‘Fe en la Causa’.

Asimismo, el Ejército reconoció a Luz Stella Hernández, mamá del soldado Bobadilla, por ser “un ejemplo de enseñanza y educación” con el joven militar.

Estas son algunas imágenes de la condecoración a los dos militares:

La mujer, identificada como María Fernanda Mejía, se comunicó con el sargento (r) Alexánder Chalá y le reclamó por difundir los videos de la agresión.

Según contó el exmilitar, un día después de los hechos, recibió una llamada sobre las 9 de la noche por parte de “la señora María Fernanda Mejía, hija del coronel del Ejército Nacional Beimar Mejía Pérez”.

“Esta persona me llama con el fin de pedirme que baje los videos que he publicado en mi cuenta de Twitter. Que los baje o, de lo contrario, me voy a ver inmerso en acciones legales. Ya que, según ella, no me imagino el daño tan grande que le estoy causando a su núcleo familiar”, dijo.