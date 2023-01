Una insólita discusión se desató en la plenaria del Concejo de Florencia, Caquetá, en la tarde de este martes 24 de enero. El cabildante del Partido Verde Jovanny Vásquez se enfrascó con la también concejal Heidy Cerquera, a quien le hizo graves señalamientos supuestamente por que ella lo tendría acosado. Eso produjo indignación entre las mujeres del recinto.

Vásquez apareció en un video divulgado por la senadora animalista Andrea Padilla. El concejal tomó el micrófono y aseguró que ya no sabe qué hacer y que está desesperado con Cerquera, pues ella tendría una fijación desmedida por él: “Esto ya es un tema que me asusta. Aquí hay un problema de atracción muy fuerte y eso me está preocupando”.

Este tipo de llama Jovanny Vásquez y es concejal del @PartidoVerdeCoL de Florencia, Caquetá. Agredió a @angel_cerquera, concejal animalista de la misma ciudad, por el @PartidoLiberal, causándole daños. Le pido a mi partido tomar las medidas que correspondan. @concejoflo_cqta pic.twitter.com/tHoVxg0IPu — Andrea Padilla Villarraga (@andreanimalidad) January 19, 2023

De acuerdo con la grabación, en el momento en que el cabildante hizo semejante afirmación fue interpelado por Cerquera, quien le pidió que pare con los señalamientos: “No, respete. Mire que me está irrespetando, concejal”.

Pero la explayada de Vásquez no terminó ahí. Continuó con su discurso e incluso aseguró que fue a terapia y que en ese lugar le confirmaron los presentimientos que él supuestamente sentía.

“Yo fui donde un psicólogo y le pregunté lo que estaba pasando con un corporado. Me dijo ‘esa persona tiene una fijación hacia usted, esa persona siente que nunca lo va a poder tener’. Yo le pido excusas al esposo de la concejal, porque no sé cómo hizo ella y se encaprichó, porque nunca le he dado motivos para ello”, se escuchó en el video.

Sin embargo, la acusación más grave vino después, cuando Vásquez se atrevió a exponer a Cerquera ante todos sus compañeros: “El consumo de sustancias alucinógenas de la concejal ya es muy fuerte. Yo quiero decirles: la concejal tiene un problema de dependencia de las drogas”.

Esas aseveraciones han producido indignación entre algunas mujeres de la política nacional como Andrea Padilla y María José Pizarro, quienes dicen que la concejal es víctima de violencia de género por parte de Vásquez. El Partio Alianza Verde también se pronunció.