Las listas cerradas para las elecciones legislativas, propuesta contemplada en la reforma política que cursa en el Capitolio, ha desatado toda una controversia entre algunos parlamentarios, sobre todo después del espaldarazo que le dio a la iniciativa el presidente Gustavo Petro.

(Le puede interesar: Reemplazo de Gustavo Bolívar en el Congreso ya aterrizó en su curul y se posesionó)

En su cuenta de Twitter, el primer mandatario manifestó que “las listas abiertas sirven para hacer el clientelismo que ha llevado a la corrupción política”.

Pues bien, eso desató la reacción del concejal Julián Sastoque, quien en sus redes sociales cuestionó a quienes apoyan esta iniciativa con el fin de darles curul a personalidades como Piedad Córdoba, quien respondió a sus señalamientos y se armó toda una confrontración en Twitter.

“Debería darles pena ponerse de ejemplo para defender las listas cerradas, regalándole la curul a personajes como Piedad Córdoba o Álex Flórez. Extraordinario ejemplo de mérito y proyectos colectivos de cambio. Hágame el favor”, expresó el cabildante.

A lo que la senadora no se guardó nada y le sacó los logros que ella ha hecho en su carrera como política, recordándole lo joven que él es: “A ver mijo, cuando usted tenía 10 años y jugaba pelota yo me estaba enfrentando a Uribe en persona liberando 37 secuestrados, redacté y lideré la Ley 70, defendí los derechos LGBTIQ+ cuando la sigla ni existía. ¿Me puedes explicar que has hecho tú?, ¿Desde qué pedestal hablas?”.

Desde el ‘pedestal’ de un joven de familia humilde que salió adelante con educación y esfuerzo, de esos tantos que quieren llegar a la política mientras los mismos de siempre se atornillan. Afortunadamente le rindo cuentas a la ciudadanía sobre mis resultados, no a la justicia. — Concejal Julián R Sastoque (@ElJuliSastoque) January 13, 2023

Lee También

De inmediato, Sastoque volvió a contraatacar y le recordó que el demuestra sus resultados a quienes lo eligen y no ante los tribunales: “Desde el pedestal de un joven de familia humilde que salió adelante con educación y esfuerzo, de esos tantos que quieren llegar a la política mientras los mismos de siempre se atornillan. Afortunadamente le rindo cuentas a la ciudadanía sobre mi trabajo, no a la justicia”.