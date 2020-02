View this post on Instagram

En los primeros 45 días han citado a todos los funcionarios distritales múltiples veces, tratándolos de ineptos y advirtiendo que van a dañar sus carreras profesionales. Se hacen los pendejos ante el hecho que gran parte de los problemas que mi administración heredó fue causado por los cientos/ miles de OPS que ellos tenían colocados en la administracion. Para el próximo jueves tienen citados a debate ante el Concejo a TODOS mis funcionarios al mismo tiempo, pretendiendo así paralizar la administración, pidiendo, entre otras, 20 juegos de copia de absolutamente todos los contratos y OPS firmados en estos 50 días. Es fácil entender el porqué del desprestigio de muchos concejales ante la ciudadania. Algunos cínicos concejales que ya han estado en la cárcel ahora se las tiran de santurrones.