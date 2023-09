En Soacha se vive por estos días la campaña a la alcaldía con todo fervor por parte de los seguidores de los diferentes candidatos, sin embargo, en algunos casos esos eventos de campaña se toman las vías por largas horas, provocando incomodidades en las ya angostas calles del municipio.

El caso más reciente se vivió durante un evento del candidato a la alcaldía Danny Caicedo, a quién la alcaldía le estaría ayudando con su candidatura, en donde se cerraron varias calles de la vía principal de acceso de Soacha. Varios de los comerciantes del sector se mostraron seriamente preocupados debido a que, de un momento a otro les impusieron barreras de seguridad que impedían el paso de posibles compradores afectando seriamente sus ventas.

“A mí no me dijeron nada, nosotros pagamos impuestos y pareciera que a esta Alcaldía no le importara. No les basta con tener saturado el municipio de publicidad ahora también hacen eventos sin pensar en quienes vivimos del comerci0“, dijo una de las comerciantes.

La carrera séptima es una de las principales vías comerciales de Soacha, allí muchos de los comerciantes venden calzado, ropa y alimentos y es por allí por donde pasan varios medios de transporte público, por lo que cerrar esta calle afecta a toda la ciudadanía en común. En un documento que fue radicado por parte de la campaña del señor Caicedo se evidencia la solicitud que hizo ante la Secretaría de movilidad del departamento pidiendo autorización del cierre de dicha calle para hacer su lanzamiento de campaña, si bien es cierto se autorizó dicho cierre muchos de los habitantes del centro del municipio consideran que ese no es el lugar para hacerlo.