En su columna en la revista Semana, la periodista los calificó como “Guardianes de la reconciliación” que “a la mínima trampita pelan el cobre”, esto en alusión a varios políticos que esta semana condenaron la designación de Jorge Tovar Vélez como coordinador de víctimas en el Ministerio del Interior.

“Lo paradójico, lo hipócrita, lo irritante es que salgan a rasgarse las vestiduras alegando solidaridad con las víctimas, los mismos que defendieron las curules para autores de crímenes de lesa humanidad”, dijo la columnista al cuestionar a esos que “no les preocupó que [las Farc] reclutaran niños, ordenaran asesinatos, ataques a poblaciones, secuestros, desplazamientos, extorsiones, atentados sangrientos y demás espantos”.

Acto seguido y para sustentar sus señalamientos, Hernández-Mora mencionó puntualmente en el semanario a varias figuras públicas que cuestionaron el nombramiento del hijo del exjefe paramilitar y recordó los antecedentes por los que, a su juicio, dicha postura resulta “incoherente”.

Por sus críticas a la citada designación, al exministro Juan Fernando Cristo le reprochó en la revista, entre otros, su defensa a las “gabelas que concedían a las cabezas de las Farc” tras la firma del acuerdo de paz con el gobierno Santos; sobre la representante María José Pizarro recordó que es “hija de guerrillero [Carlos Pizarro] que secuestró y mató para alcanzar sus fines, y el país lo perdonó sin exigirle nada a cambio”.

Yo he trabajado durante 15 años al lado de las víctimas del conflicto, he recorrido el país construyendo memoria y paz. Soy congresista electa por voto popular y me hecho a pulso. Lamento que al señor Tovar el uribismo lo utilice tan burdamente. Eso no es reconciliación!

