El ahora funcionario, abogado de profesión, ha sido uno de los temas del día porque la oposición considera, por lo menos, inapropiado que el hijo de un exparamilitar esté a cargo de velar por la protección de las víctimas y garantizarles sus derechos; además de manejar datos tan sensibles.

El Centro Democrático, por su parte, como partido de Gobierno defendió la llegada de Tovar al Ministerio liderado por Alicia Arango, comparando la situación con la presencia de los ex-Farc en el Congreso, entre otros argumentos.

Pero aparte del parentesco, han sido otros episodios por los que se considera inadecuado el nombramiento. Por ejemplo, para Ariel Ávila, experto del conflicto armado, hay temas que solucionar como las fallas de la Ley de Justicia y Paz y que Tovar no reconozca los crímenes de su padre y del paramilitarismo, como lo sugiere en un trino que rescató el analista.

Nombramiento es inconveniente, por lo que se llama Conflicto de interés. Aún falta mucha verdad y justicia en ley de Justicia y Paz. Jorge 40 no ha dicha nada, no ha contado nada. Se ve la version del hijo que no reconoce nada Que garantia tienen miles de víctimas de Bloque Norte pic.twitter.com/XvlHHBvUSQ

En otra publicación de septiembre de 2017, Tovar hace referencia justamente a la Ley de Justicia y Paz, que fue la que dio el marco jurídico para facilitar el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia promovido por el gobierno de Álvaro Uribe.

Esas palabras se las han cobrado defensores de derechos humanos, que en las últimas horas le dijeron que él no tenía que pagar por los crímenes de su padre, pero sí por sus palabras:

A lo largo de estos años, el nuevo director de Víctimas estuvo de acuerdo con el proceso de paz y en muchos de sus trinos agradecía que el país pudiera vivir sin violencia. Calificó como “histórico” el día que las Farc entregaron sus armas, protagonizó varios actos de reconciliación con otros actores del conflicto, pidió perdón en nombre de su padre y recorrió el país como líder de víctimas.

En octubre de 2017 le contó a El Espectador por qué se consideraba víctima, si era su padre quien se había ido a la guerra y terminó comandando el sanguinario Bloque Norte de las AUC.

“Mi tío, que asumió esa paternidad, fue asesinado el 24 de diciembre de 2009; por segunda vez la vida me arrebató crecer al lado de un padre. En adelante nos tocó salir del país, mi hermana mayor y menor aún siguen por fuera, las amenazas contra nuestra familia persisten, ¿cómo no ser víctima del conflicto?”.

Así lo relató también en este video como líder juvenil de paz:

Sin embargo, su discurso comenzó a cambiar y se acercó más a Iván Duque, y para junio de 2018 ya estaba haciendo campaña por todos los territorios del país para que el entonces candidato llegara a la Casa de Nariño.

“Colombia necesita una paz con justicia y sin exclusión en la que todos los actores del conflicto armado, sin excepción alguna, puedan participar”, dijo, en un video que compartió vistiendo prendas alusivas a la campaña ‘Duque presidente’.

