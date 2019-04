Este jueves, desde Icononzo, Tolima, durante la conmemoración del día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal el Jefe de Estado entregó esas poblaciones y rechazó de manera “clara y tajante” esa práctica criminal, y la calificó como “una de las más grandes amenazas que ha tenido la humanidad”.

Además, les hizo un homenaje a los militares que fueron víctimas de mutilaciones o que perdieron la vida por cuenta de esta práctica de la desarmada guerrilla de las Farc:

“A mí me llena de orgullo ver a nuestros héroes acá presentes, porque los hemos saludado, hemos podido conversar con algunos. Ustedes nos han expresado el dolor que sintieron cuando perdieron alguna parte de su cuerpo, pero ustedes transmiten la alegría de la resiliencia del pueblo colombiano, que nunca se deja derrotar por la violencia. Gracias por representar lo mejor de los colombianos”.

Y agregó: “A las fuerzas legítimas de nuestro país, a quienes han dado su vida y a quienes todos los días -con valentía, coraje y arrestos- están dispuestos a darlo todo por liberar a Colombia de este flagelo”.

Esas últimas personas a las que se refirió son las que conforman la Brigada de Desminado Humanitario y que “en el ejercicio de su deber están saneando un país que por años fue contaminado por este crimen deleznable para generar zozobra, terror y el amedrentamiento de la sociedad”.

En el evento, Duque le impuso medallas a algunos desminadores humanitarios e informó que la brigada, en total, ha entregado 166 municipios libres de minas antipersonal, lo que significa un territorio de 1’209.542 metros cuadrados, trabajo con el cual se beneficia a cerca de un millón de pobladores.

El Presidente también aseguró que 40 de esos nuevos 75 municipios fueron liberados de sospecha en los ochos meses de su gobierno, pero eso no evitó que los tuiteros le contestaran que ese escenario es posible gracias al proceso de paz que lideró el expresidente Juan Manuel Santos.

Estas son las publicaciones de Duque y la Presidencia y solo algunas de las respuestas:

Gracias a Gobierno Santos, si o no 😜, Aclaro, no soy Santista ni seguidor de ningún partido político, solo que las cosas buenas hay que agradecerlas.

Esa es la paz de @JuanManSantos . Por favor señor @IvanDuque no interponerse entre la paz y nosotros un pueblo que ha colocado muertos en por tres generaciones. No le gustaría que sus hijos vivieran en un país sin las #farc. No siga más las doctrinas de el Capataz .

— carlos alberto (@sogamoso02) 4 de abril de 2019