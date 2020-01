Las declaraciones que dio Rondón sobre su estado de salud las recogió CM& Noticias, que dice que este colombiano se destacó como uno de los mejores bachilleres del país y que sobrevivió a un cáncer de testículo.

No obstante, el prometedor futuro de este hombre se partió en dos luego de que lo capturaran por narcotráfico en China, y porque en prisión le detectaron un rebrote de la enfermedad “que hizo metástasis” en su estómago.

“Me estoy muriendo de cáncer, esa es la berraca realidad, hermano, debido a la negligencia de las autoridades de la prisión de Qingpu, en Shanghái, sumada a la indolencia cómplice y al silencio del gobierno colombiano”, manifestó Rondón, declaración que difundió el noticiero.

El colombiano se queja de que le desmejoraron su alimentación y que por eso la enfermedad lo atacó, y considera, según ese medio, que la razón fue el haberse negado a participar de unos ejercicios militares que adelantó el régimen chino.

“Esta gente ni siquiera me dio la posibilidad de tener una dieta balanceada para tener mi sistema inmunológico al ciento por ciento. El gobierno chino solo quiere lavarse las manos ahora, ante la eventualidad de mi muerte, para poder decir que me brindaron atención médica de calidad y que hicieron todo lo posible por salvar mi vida, cuando no es verdad”, advirtió el detenido.