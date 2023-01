Yorlady Muñetón, residente en el barrio Modelia, de Ibagué, contó que la familia llevaba más de dos meses sin saber de su sobrino, Jhon Eider Vega Muñetón. La semana pasada, funcionarios de la Cancillería Colombiana les informaron que encontraron el cuerpo del Colombiano en una de las sedes de Medicina Legal de este país.

La mujer recordó que la última vez que su hermana habló con Jhon Eider, fue el 3 de noviembre de 2021. Ese día, el muchacho, que vivía en Viña del Mar, le dijo a su progenitora que viajaría a Santiago de Chile a reclamar la cédula chilena.

Jhon, completaba ocho años viviendo en el país austral, donde, según su familia, le había ido muy bien como barbero.

“El 3 de noviembre estaba muy contento, pero no volvió a contestar las llamadas. Mi hermana esperó un día, dos, tres, una semana y no hubo ninguna noticia. Él nunca más volvió a contestar las llamadas ni mensajes. Los mensajes de Whatsapp no le llegaban. La incertidumbre y todo lo que estamos viviendo es muy duro”, manifestó.