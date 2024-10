Ha pasado más de una semana desde que las seis jóvenes que se fueron bajo engaños a México lograron su libertad por el trabajo de las autoridades de ese país que permitieron que las mujeres salieran del lugar donde presuntamente estaban retenidas en el estado de Veracruz. A pesar de que el clamor de las familias es conocer más de sus hijas y hermanas, lo que sabe hasta ahora es que solamente han hablado una vez con ellas.

Blu Radio habló con Jaider Giraldo, hermano de Yarlín Giraldo, quien expresó su angustia por saber qué es lo que realmente está pasando con estas mujeres. Giraldo indicó que una videollamada es el único acceso que han tenido hasta ahora.

“Hace mucho tiempo que fue que las encontraron y hasta ahora no nos llaman nada, no es una información así como oficial de que ellas vuelven tal día, nada. Únicamente una llamada por videollamada fue que las dejaron hablar, no nos dieron así como información de que van a volver, qué día”, expresó el hombre.