La madre de Daniela González se pronunció tras el rescate de su hija de 21 años, que fue secuestrada hace pocos días junto con cinco jóvenes colombianas en México. Fueron momentos de angustia los que vivió aquella mamá, que día a día oraba para que no le pasara nada a Daniela. Incluso, llegó a recibir un audio donde se escuchaba una voz decir que “si seguíamos denunciando nos iban a mandar a las niñas en pedacitos”.

Ella contó en una entrevista que Daniela decidió irse a Ciudad de México hace tres años y allá se casó con un ingeniero: “Yo supe que ella trabajó un tiempo en un casino, que visitaba varias ciudades de ese país, algunas veces me mandaba imágenes, pero yo no sé detalles de su vida y tampoco hablaba mucho con su actual pareja, por eso hay muchas cosas que yo no sé”, dijo la madre a El Tiempo.

Dijo también que su hija conoció a dos mujeres que se hacían llamar ‘Lili’ y ‘La Güera’, para proponerle un “trabajo como modelo”: “Esas son señoras que a través de voz a voz transmiten información de fiestas y ahí en a donde invitan a varias mujeres a las cuales van seleccionando para hacerles después cosas muy malas, para captarlas”, añadió.

La madre logró encontrar el número de una de las señaladas, quien le dijo después que ella supuestamente había denunciado el secuestro en México, pero que no hablaran con las autoridades “porque dañaban el proceso” y se iba a retrasar el rescate de la joven, que no insistiera con las denuncias.

A los familiares de las colombianas les pedían por el rescate alrededor de 350 millones de pesos, aunque sabiendo que ellos no podían reunir tal cantidad de dinero: “Nosotros podíamos reunir algo, pero obvio no esa suma. Somos de clase media y no tenemos esa plata. Además, yo tengo tres hijos más. Y en medio de esa angustia, esa señora me dejaba en visto”, relató la mamá de Daniela.

La madre aseguró que ella y los demás familiares de las otras jóvenes estuvieron siempre en contacto con la Fiscalía colombiana, y fue gracias a eso y a la presión de las autoridades internacionales que se logró el rescate: “Poco tiempo después nos dijeron que ante a presión las autoridades las habían soltado y que estaban caminando en grupo cuando las encontró la Policía”, afirmó al medio de comunicación.

“Al parecer las tenían encerradas. Todo es muy confuso aún. Sigo en la angustia porque no he podido hablar con mi hija. Nos llaman tarde, nos dan información a cuentagotas, no he podido ni dormir. Casi siempre les dicen que las van a convertir en modelos, que va a ganar mucho dinero, pero todo eso es mentira para robárselas y llevárselas. Esa gente es muy cruel. Nos han hecho llorar todos estos días”, agregó.

