El pasado jueves 19 de septiembre, en horas de la noche, Derlys Dayana Panesso, de 25 años, salió de su casa hacia el aeropuerto José María Córdova en dirección hacia Veracruz, México, con el propósito de una vida mejor para su familia y su pequeño hijo de 5 años. Sin embargo, lo que sería la promesa de una vida mejor, se convirtió en un infierno para su familia, quien esperaba volverla a ver el domingo, 22 de septiembre, fecha en la que supuestamente la empresa que la contrató para trabajar como modelo en México, le habría comprado el pasaje para devolverse.

Sin embargo, Derlys Dayana nunca abordó el vuelo, y su familia se quedó a la espera de volver a recibir respuestas o señales de vida de la joven, pues no volvió a saber de ella desde de su última llamada el miércoles,18 de septiembre, a las 8:30 de la noche.

Desde ese momento, su hermano, Duván Arley Panesso, emprendió una búsqueda incansable para saber el paradero de su hermana, quien para ojos de él, era la alegría de la casa.

“Dayana es una persona muy feliz, es decir, es la alegría de la casa. Somos una familia muy unida, ella trabajaba como vendedora en tienda en el sector de Buenos Aires y Villahermosa, y parte del centro. El tema es que a ella la contactan y le ofrecen un empleo, supuestamente para modelaje, en México, para eventos. Entonces, ella arranca y viaja el 19 de septiembre, un jueves, en horas de la noche, y llega posteriormente el viernes a Ciudad de México, y entonces ya la conversación con mi hermana era muy poca, era muy poca, casi que de vez en cuando. Entonces, todo se fue complicando hasta el día 18 de septiembre, miércoles, que yo pierdo contacto a las 8:30 con ella. Yo estaba en clase, yo soy estudiante del ITM, y recibo la llamada de ella y me salgo a contestarla, y fue muy poco lo que me dijo. Me dijo que no podía hablar, que todas las condiciones habían cambiado, que todo estaba muy maluco, muy duras las cosas, pero que cuando ella pudiera hablar me decía, y ahí se cortó la comunicación. Entonces, desde eso, no tengo más comunicación con ella”, explicó el hermano.