Luego de que el pasado 18 de junio se anunciara que los hornos crematorios de Bogotá estarían a punto de colapsar, Noticias Caracol consultó a las entidades encargadas y, con la información recogida, encontró que la demanda sí ha incrementado, pero la capacidad no se ha sobrepasado.

Aunque el panorama en la capital del país aún no es alarmista, la situación es muy diferente en ciudades que no cuentan con grandes cementerios o en las que no hay un sistema crematorio que pueda solventar las necesidades desatadas por la pandemia.

Cementerio de Aguachica pide exhumaciones

Noticias RCN habló con los administrativos del lugar, quienes confirmaron que ya no hay espacio para ubicar a los fallecidos y que les están pidiendo a las personas que ayuden a evitar un colapso.

“Le estamos haciendo un llamado a los familiares de las personas que tenemos allá en el cementerio, que ya cumplieron los 4 años, para que se acerquen al despacho de la parroquia a hacer todos los trámites de exhumación, para poder tener capacidad y desocupar las bóvedas”, indicó al medio una vocera del cemeterio central de Aguachica.

Cartagena está al bordel del colapso en su cementerio principal

Todo parece indicar que en la ciudad solo quedan “16 bóvedas disponibles” para los fallecidos por COVID-19 o por otros problemas, por lo que el noticiero informó que “los cementerios están al borde del colapso”.

De momento, los entidades encargadas de los cementerios informaron a Noticias RCN que abrirán los cuartos fríos, con capacidad para 200 o 300 cadáveres, mientras se habilitan más bóvedas.

Hornos crematorios de Santander trabajan las 24 horas

El llamado que hacen las autoridades en ese departamento es a “la paciencia”, pues las funerarias están recibiendo diariamente a entre 50 y 55 fallecidos; la gran mayoría solicitan el servicio de cremación.

En la ciudad de Cúcuta no hay hornos crematorios y la capacidad de los cementerios “está llegando al límite”; esto también preocupa, pues desde un inicio se ha recomendado que, las personas que mueran por complicaciones con la COVID-19, sean cremadas.

Rioacha no tiene hornos crematorios ni espacio en cementerios

El noticiero encontró que la capital de La Guajira no cuenta con un sistema de cremación y, debido a esto, tampoco hay espacio en las bóvedas; por lo tanto, la ciudad “ya no tiene en dónde sepultar a más personas”.

Es posible que Rioacha tome las mismas medidas que Aguachica: solicitar la exhumación de los cadáveres para reducir la ocupación.