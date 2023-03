La presunta venta de galletas con cannabis en un colegio ubicado en el norte de Valledupar, habría puesto en evidencia una cruda realidad que se está presentando en las instituciones educativas del municipio donde habría consumo de estupefacientes entre los estudiantes.

El caso sucedió en la Institución Educativa Rodolfo Campo Soto, perteneciente a la Caja de Compensación Familiar del Cesar, donde un estudiante de bachillerato luego de la jornada escolar, y al llegar a su vivienda, presentó malestares de salud lo que obligó a sus padres a llevarlo a un centro médico. Una vez a este alumno le realizaron los análisis correspondientes arrojaron que tenía intoxicación por consumo de cannabis (marihuana).

“Al indagar con mi hijo le pregunto qué había comido y me dice que el almuerzo, un mango y un pedazo de galleta que le dio un amigo de un grado superior, resulta que esas galletas suelen llamarse mágicas y presuntamente están realizadas con cannabis”, se conoció de parte de la madre del niño afectado, quien se recuperó y se encuentra en buen estado de salud asistiendo a clases con normalidad.

Frente a este caso el rector de la institución, Rafael Cotes Rodríguez, manifestó que realizaron el abordaje correspondiente estableciendo comunicación con el Bienestar Familiar, la Secretaría de Educación y la Policía de Infancia y Adolescencia.

“Nosotros dentro de la jornada podemos controlar al niño, pero no fuera del colegio. No tenemos el examen de toxicología y cuando lo tengamos será una voz de alerta. El niño está asistiendo a sus actividades normales, nos hemos reunido con los padres y se le ha realizado el acompañamiento, estamos esperando un resultado de un examen más riguroso, aún no sabemos qué tipo de sustancia fue debemos esperar porque puede ser que otro tipo de sustancia que le cayó mal al niño en una galleta, aún todo es presunción”, expresó el rector.