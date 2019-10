View this post on Instagram

#MEDELLÍN. Tragedia la interior de una bodega cuando una losa colapsa mientras varias personas se encontraban descargando material. El resultado de la emergencia deja una persona muerta y tres heridas que fueron llevadas a diferentes centros asistenciales. Tres máquinas de bomberos llegaron al sitio en horas de la mañana de este miércoles 9 de octubre.