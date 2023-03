Una pareja homoparental hace referencia a dos personas del mismo sexo que ejercen la paternidad en igualdad de condiciones. Sin embargo, una reconocida clínica de Medellín habría desconocido esto y ahora afronta un duro escándalo que ya desencadenó en una protesta en su sede.

La Fundación Clínica Noel, ubicada en el barrio El Poblado, es una de las más reconocidas de la capital antioqueña. Sin embargo, está en el ojo del huracán por presuntamente discriminar a dos mujeres que conforman un hogar hace nueve años.

Las víctimas son Mónica Gómez, madre gestante del niño, y Luisa Gómez, reconocida como la otra madre del menor de edad.

El altercado ocurrió cuando ambas mujeres llevaron a su hijo a revisión con un fonoaudiólogo del centro médico.

Después de ese altercado, la pareja se dirigió a la oficina de la gerente de la clínica, con quien ya se habían reunido hace tres años por un altercado similar que tuvieron en el mismo lugar.

Manuela Gómez, la otra madre que resultó afectada, explicó que en julio de 2020 consultaron a la clínica por una atención en urología y durante el chequeo médico vivieron por primera vez la situación que consideran, “se trató un claro acto de discriminación”.

“Luisa, quien es la madre no gestante, fue con nuestro hijo, y estando allá le empezaron a preguntar datos personales del niño, que sabemos que por temas médicos se hace, y ella manifestó que la madre gestante era yo, pero que el niño tenía dos mamás. Y entonces el médico le dijo: ¿cómo así? No, no, no. Mamá solo hay una y es la biológica”, recordó Manuela en diálogo con el diario antioqueño.