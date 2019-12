La también presentadora de CM& criticó al comediante en El Tiempo, porque cree que si él no tuviera las garantías que reclama, no podría “ponerse de ruana a todo el mundo”.

“Dice Riaño […] que salió al concierto-protesta del domingo porque ‘en este país no hay garantías de nada’”, repasa Palacios, y enseguida hace el planteamiento más duro.

“¿De verdad cree [Riaño] que si en este país no hubiera garantías de nada, él podría ponerse de ruana a todo el mundo con las entrevistas que hace y lucrarse de eso?”, les pregunta Palacios a sus lectores; y a Riaño: “¿Te volviste populista, weon?”.

Ante esto, uno de los que salió a criticar a Palacios fue Daniel Samper Ospina, que, con una captura de pantalla de la nota que publicó Pulzo, se burló con indirectas y usó como ejemplo a humoristas y comediantes de talla nacional e internacional que se lucraron de sus personajes.

Tras los comentarios de Samper, Claudia Palacios le respondió y lo tildó de ser “el faro” y guía de las redes sociales que, según ella, lo que busca es desviar el debate.

“Ve, otra vez el faro, luz y guía de las redes desviando el debate. Es claro que la crítica no es que se lucre; al contrario, que pueda lucrarse de hacer lo que sabe confirma que no es cierto que ‘en este país no hay garantías de nada’”, firmó la periodista en su cuenta de Twitter.