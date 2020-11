Videos en redes sociales mostraron el momento de tensión que vivió Claudia López cuando tuvo que ser retirada por su cuerpo de seguridad cuando estaba en el plantón que rendía homenaje a Dilan Cruz.

Y es que la alcaldesa fue abucheada en el evento que tuvo lugar en la calle 19 con carrera Cuarta. En varios instantes hubo conatos de enfrentamientos o de agresiones por parte de algunos asistentes.

Entre varios insultos, también se pudo escuchar que a la alcaldesa le gritaron “asesina”, al tiempo que la acusaban de ser una “politiquera”.

Hubo un momento en el que los gestores de convivencia tuvieron que reaccionar cuando un joven, con la bandera de Colombia en la mano, se fue corriendo hacia la alcaldesa y sus hombres de seguridad.

Bastante alterado les gritó: “¡Malditos! ¿Quién les está dando la orden?”. En ese punto, los funcionarios lo cercaron, pero los gritos de los demás asistentes se hicieron más fuertes.

López, mientras tanto, apretaba el paso. Finalmente se subió a su camioneta y salió del punto.

La misma López dijo que fue invitada al plantón por la familia del joven, con la que compartió en la Alcaldía.

Aunque el caso de Dilan Cruz —que murió por el disparo de un agente del Esmad hace un año— no ha sido resuelto, la mandataria dijo que ha “apoyado [a la familia] en su justo reclamo de verdad y justicia”.

Hoy estuvieron en la Alcaldía la madre y hermanas de Dilan Cruz, a quienes he apoyado en su justo reclamo de verdad y justicia. Me invitaron al evento en que le rendían memoria y las acompañé con afecto y respeto.

“Dilan no murió, Dilan está aquí símbolo de lucha de nuestro país” pic.twitter.com/xddGPNowxQ

— Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) November 24, 2020