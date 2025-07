Este viernes se dio un tenso momento durante una entrevista en la mencionada emisora. Claudia López se trenzó en una fuerte discusión con la periodista Jennifer Montoya.

Todo empezó cuando López dijo en Blu que no se aliaría con el petrismo o con el uribismo en la campaña.

De inmediato, Montoya reprodujo un video en el que López, en la convención de Asobancaria hace unos meses, decía eso mismo.

Aunque estaban en la misma página y Montoya solo quería preguntar si esa postura sigue, López estalló al aire.

Lee También

“Ponga el video completo. ¿Por qué son tan manipuladores? No me falten el respeto y pongan los videos completos. Es una falta de respeto. No voy a caer en su juego y en su manipulación”, lanzó López.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.