En la mañana de este 3 de junio, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López llegó a la Registraduría Nacional con una renovada imagen y acompañada de un grupo de ciudadanos en bicicleta. Su intención era clara: demostrar que aún tiene apoyo político, al menos en la capital, pese a sus dos años de ausencia frente a la opinión pública y una sombra que seguramente la acompañará en toda su carrera a la presidencia.

Lo primero que debe hacer es recoger firmas. Ella, como el resto de candidatos que se quieren lanzar a la presidencia por esta vía, deben inscribir a través de un comité integrado por tres ciudadanos, quienes se deben registrar ante la correspondiente autoridad electoral.

“Para la inscripción deberán reunir un número de firmas válidas equivalentes al menos al 20% del resultado de dividir el número de ciudadanos aptos para votar en la respectiva circunscripción electoral entre el número de curules o cargos a proveer. En todo caso, el máximo de firmas a exigir para inscribir un candidato no superará las 50.000 firmas”, dice la Registraduría.

De acuerdo con el Artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 la inscripción del Comité se debe hacer “cuando menos un mes antes de la fecha de cierre de la respectiva inscripción y, en todo caso, antes del inicio de la recolección de firmas de apoyo a la candidatura o lista. Los nombres de los integrantes del Comité, así como la de los candidatos que postulen, deberán figurar en el formulario de recolección de las firmas de apoyo”.

Claudia López, hace un par de meses decidió alejarse de la dividida Alianza Verde, lo que provocó también divisiones internas en ese partido. Ahora lidera un movimiento que se llama Imparables y frente a la Registraduría dijo: “Vamos a salir de la decepción, de la amargura, de la quejadera, porque quejándonos contra el Gobierno actual, no es como vamos a solucionar los problemas. De hoy, en un año, se acaba esta tortura de Colombia y empieza un nuevo Gobierno que derrote la corrupción y que saque a Colombia de la decepción”. Estas fueron sus palabras:

Sin embargo, a pesar de su lejanía de la esfera pública desde que dejó la Alcaldía de Bogotá, a Claudia López le sigue una sombra que va a ser difícil en esta campaña electoral que ya comienza: sus cercanías con el presidente Gustavo Petro, como les pasa a muchos otros precandidatos que ya se han lanzado oficialmente a esta carrera por llegar a la Casa Nariño en 2026.

Aunque en los últimos años ella ha querido desmarcarse del actual presidente y hasta lo ha criticado en redes sociales, especialmente por temas que tienen que ver con el metro de Bogotá, la realidad es que los muchos momentos en los que se apoyaron o tuvieron acuerdos políticos persiguen a López.

Por ejemplo, en Semana recuerdan una entrevista en la que la exalcaldesa mostró su satisfacción por la llegada del presidente Petro a la presidencia en 2022. “Yo me siento contenta, no solo me siento bien. Yo voté por el presidente Petro, yo creo en el cambio que él representa, me ilusiona esta época de cambios, sé que los cambios generan un poquito de inestabilidad y de temor y de incertidumbre pero ¡carajo, al fin ganamos! es que nunca habíamos logrado que las mayorías de izquierda o centroizquierda ganaramos”, aseguró en ese momento López.

De hecho, se especula que entre el presidente y la exalcaldesa han llegado a acuerdos políticos para que en esta contienda política que comienza no se ataquen tan frenteramente, pues su interés es mantener el Gobierno y no permitir que ningún candidato de la derecha o de los partidos tradicionales llegue a la presidencia. Una de las primeras muestras es que si bien Claudia López habló este martes en rueda de prensa sobre muchos hechos que ella considera no están bien en la actualidad, no responsabilizó directamente a Petro en ningún momento. También, se dice que el avance de la reforma laboral, que impulsó mayormente Angélica Lozano -pareja de Claudia López- hace parte de este acuerdo.

Por lo pronto, Claudia López espera mostrarse como una mujer independiente entre la baraja de candidatos en la que todos asegurarán ser independientes. Serán los debates, las investigaciones y sus acciones las que demostrarán quiénes serán los que realmente marquen la línea de la independencia.

