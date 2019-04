Al final del acto, López respondía preguntas de periodistas. En su turno, Albino le preguntó por sus políticas para apoyar a los migrantes, pero después indagó si “estaría apoyando al régimen de Maduro o estaría apoyando al presidente interino Juan Guaidó”.

Aunque resulta discutible que el tema venezolano sea pertinente en un debate para la alcaldía de la capital colombiana, más allá de la migración, que afecta a todo el país, López accedió a responder, pero comenzó haciéndolo con un gesto que muchos consideran “desobligante”. En sus palabras, dijo al periodista que formular tal pregunta “denota su profunda ignorancia, qué pena que se lo diga”.

“Como senadora he firmado más de 10 resoluciones condenando la dictadura de Maduro, siempre“, añadió. “Aquí, pese a las diferencias, porque en política de Estado internacional no puede haber diferencias, he apoyado al presidente Duque, de Colombia, para que por la vía diplomática logremos que la democracia vuelva a Venezuela”, complementó después, en un aparte del video que el comunicador venezolano no publicó.

Albino dijo en su cuenta de Twitter que la respuesta le recordaba “las respuestas que me daban los chavistas en Venezuela”.

Señora @ClaudiaLopez Soy periodista y como tal tengo el derecho a preguntar. Pero también soy uno de los millones de migrantes que escapó de la situación en mi país y escogí Bogotá como refugio. Me recuerdan las respuestas que me daban los chavistas en Venezuela. pic.twitter.com/aW1zTbov4R — Carlos Arturo Albino (@CarlosArturoAR) April 11, 2019

La directora de ese noticiero, y de su filial internacional NTN24, Claudia Gurisatti, reprochó la actitud de la ahora candidata, calificándola de “agresiva y estigmatizadora”.

Ser candidata @ClaudiaLopez le eleva a Ud. la obligación de cumplir los estándares de tolerancia y respeto a la libertad de prensa. Rechazo contundentemente su respuesta agresiva, intolerante y estigmatizadora en contra de nuestro reportero @CarlosArturoAR de @NoticiasRCN pic.twitter.com/k0P9VcmbDd — Claudia Gurisatti (@CGurisattiNTN24) 11 de abril de 2019

Luego recordó el episodio en el que la entonces senadora abandonó el set de RCN, y aseguró que el tema de la política venezolana también es tema crítico en una campaña a la alcaldía de Bogotá.

la misma que una vez abandonó el set por tener que debatir con quienes piensan distinto hoy contesta agresiva e intolerante al reportero @CarlosArturoAR quien le preguntó si apoya a Maduro o a @jguaido. Cómo será cuando la candidata deba responder preguntas críticas de campaña. pic.twitter.com/X8aCjUy3Cc — Claudia Gurisatti (@CGurisattiNTN24) 11 de abril de 2019

En esa ocasión, López estaba invitada a hablar sobre los acuerdos de paz con las Farc. Sin embargo, una vez le dieron la palabra lamentó lo que llamó “sesgo” de ese canal, acusándolo de “trivializar” y hacer “propaganda contra los acuerdos de paz”.

El subdirector de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, también opinó que la pregunta sí tenía validez: