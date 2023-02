Este lunes 6 de febrero, Claudia López habló en Blu Radio acerca de los recientes cruces con Petro por cuenta de las obras del metro en la capital del país.

La alcaldesa respondió algunas preguntas y contó varios pormenores. Por ejemplo, dijo que Petro la regañó a ella y a los constructores chinos de las obras del metro.

Añadió que siente que las peleas por el metro de Bogotá son un “tiroteo” entre Gustavo Petro y Enrique Peñalosa, en el que ella terminó metida pese a ser la que empezó las obras de ese sistema de transporte.

Aunque Petro ha sido duro con ella, López señaló que no entrará en peleas y recalcó que un hipotético atraso en las obras del metro sería grave para todos los bogotanos, sin importar ideología política.

“No voy a entrar en peleas con el presidente. Solo tengo aprecio y respeto por él. Yo voté por él. Entrar en esta pelea del metro no le sirve a Bogotá y es un error político para él. Nadie cree que el presidente vino a sabotear a Bogotá”, indicó López en esa emisora.

En un momento, la periodista María Camila Orozco le iba a hacer una pregunta a la alcaldesa, pero en ese instante López se paró de la mesa y dijo que le tocaba irse.

“Yo aquí dejo. Qué pena. Acepté 10 minutos y ya llevo más de eso. Yo no estoy en peloteras. Excúsenme, yo sé que la pelotera es rentable, pero no voy a entrar en eso“, manifestó López en ese medio.

Finalmente, la alcaldesa soltó una frase sobre su trabajo y cómo no piensa gastar tiempo de otras ocupaciones en este tire y afloje con Petro por el metro.

“Voy a seguir trabajando por Bogotá, ese es mi trabajo. Les agradezco mucho, pero esa es mi posición. A Bogotá la vamos a cuidar“, apuntó la alcaldesa antes de irse.

Claudia López dejó vainazo a Petro por usar tanto Twitter

Estando en Blu Radio, la alcaldesa fue notificada de la reciente cantidad de trinos de Petro contradiciéndola, lo que fue usado por ella para responderle de manera directa y dar a entender que tiene cosas más importantes antes de dedicarse a Twitter, como lo hace su detractor.

“No tengo la capacidad de tuitear del presidente Petro, a mí me toca trabajar. No puedo volver esto un tuit contra otro tuit. No sé cómo sea la agenda del presidente; yo tengo mucho trabajo”, respondió en principio.

Acto seguido, dijo que ella no tiene nada que ver con el malestar del presidente. “Esta pelea no es conmigo, estoy quedando en la mitad de un tiroteo entre Petro y Enrique Peñalosa, Bogotá lleva en eso 8 años y el metro no es de ellos”, sentenció.