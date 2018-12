Claudia López estuvo en entrevista este lunes con Vicky Dávila, en W Radio, y allí se refirió a una supuesta enfermedad que según ella padece el ministro de Defensa, Guillermo Botero Nieto.

“El ministro de Defensa, que no está ejerciendo de ministro, yo creo que tiene un problema médico serio, y mientras no lo reconozcan no va a ser capaz de liderar las Fuerzas Militares. Ahí hay un lío grave que ustedes no saben. Que está ahí y que no se ha destapado, pero ahí está… hay un lío serio”, dijo López.