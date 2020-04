green

Después de que el propio presidente Iván Duque señalara que lo más seguro es que la pandemia se desarrolle en varios ciclos en el futuro, Claudia López explicó que durante estos ciclos la cuarentena podría quitarse y volverse a instaurar varias veces.

En entrevista con Yamid Amat en CM&, la alcaldesa capitalina explicó cómo afrontará cada momento y cómo determinaría que es el indicado para aflojar o volver al confinamiento. Esto sucedería con el fin de no dejar truncada la economía ni mantener a la población confinada indefinidamente.

Eso sí, reconoce que hay riesgos y consecuencias de poner fin al confinamiento: desde ya se calcula que esto implicaría que se presente un rebrote, pero el plan es que este suceda de manera controlada. ¿Cuándo podría suceder? Según ella, más que pensar en cuánto tiempo habrá que esperar para levantar las medidas de aislamiento, lo que hay que tener en cuenta es una serie de condiciones que, si se cumplen, permitirán evaluar el levantamiento de las restricciones.

Mientras no se tenga una cura para la neumonía COVID-19, su idea será tener bajo control la cantidad de infectados que se presenten. Para ello se deberá tener completo control sobre “la capacidad [hospitalaria] instalada”, lo cual permitiría “tomar el riesgo de que levantemos la cuarentena, que se infecte más gente y se demande más servicio hospitalario”.

En ese sentido, López dice que será necesario que estén operando las ayudas a estratos 0, 1 y 2, además de la clase media. Sin embargo, lo más concreto es que se cumpla con un listado que denomina indicadores de salida. Son cinco condiciones que todavía hace falta satisfacer, sin las cuales sería imposible pensar en salir del aislamiento:

Indicador Cantidad necesaria Cantidad disponible al 1 de abril UCI instaladas para atender COVID-19 2.000 300 Camas de baja complejidad (a ubicar en Corferias) 2.000 0 Pruebas para diagnosticar COVID-19 225.000 25.000 Equipos de atención domiciliaria 100 24 Equipos de vigilancia epidemiológica 1.000 600

De acuerdo con López, si no se tiene la capacidad establecida de cada indicador, “pasa el peor de los mundos: que se infecte más gente porque no estamos en cuarentena, y no tengo capacidad para atenderla. Entonces la gente se empieza a morir, no de coronavirus, sino de falta de atención”, señaló.

Una vez se tenga la capacidad de atención estipulada anteriormente, la cuarentena podría levantarse. Es en ese momento que aumentará la cantidad de contagios y crecerá la demanda hospitalaria, que comenzará a coparse. Entonces se tendría que volver a entrar en cuarentena para controlar la propagación.

¿Cómo saber que es el momento de volver a imponer la cuarentena? “Cuando el 80 % de esta capacidad instalada se cope”, explicó López. En ese momento, prosigue, “tenemos que decir ‘cierre otra vez, volvamos a cuarentena'”. Es ahí que el ciclo se repite: ” baja contagio, ampliar capacidad” y ahí vuelve a considerarse la reapertura. Un ciclo que podría repetirse indefinidamente mientras se encuentra una cura o el propio virus comienza a debilitarse.

“Todos estamos aprendiendo. Nadie sabía, nadie era experto en esto, todavía nadie es experto”, dice la alcaldesa de Bogotá.