El reclamo lo hizo la mandataria en su cuenta de Twitter, en donde aseguró que, en la actualidad, el 10 % de la Policía de Bogotá está en vacaciones o licencias y el 20 % permanece en cuarentena por el coronavirus.

“Además no nos reciben presos en cárceles nacionales”, lamentó Claudia López, y anunció que convocó un consejo de seguridad conjunto con el Gobierno Nacional, “porque eso es insostenible!”.

El incremento de atracos en Bogotá es inaceptable!

Hoy 10% @PoliciaBogota está en vacaciones/licencias y 20% en cuarentena por Covid. Además no nos reciben presos en cárceles nacionales. He convocado Consejo de Seguridad conjunto con gobierno nacional porque eso es insostenible! — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) June 24, 2020

De inmediato, las reacciones de los ciudadanos en esa misma red social se encendieron para recordarle a la alcaldesa que ella es la jefe de la Policía de Bogotá, y también para ponerle de presente las promesas que hizo como candidata sobre la manera como combatiría la inseguridad en la ciudad.

Hasta la misma institución hizo comentarios en respuesta a los comentarios de López. “La Policía Nacional está indignada”, aseguró Darcy Quinn, de Caracol Radio, que dijo haber tenido contacto con fuentes en el cuerpo armado.

De acuerdo con la periodista, la Policía le confirmó “que hace tres meses suspendió el plan vacacional y que es falso lo que ella [la alcaldesa Claudia López] ha dicho”. Además, según la fuente consultada por Quinn, esto “les baja la moral a los policías y que está alentando a los bandidos a que salgan a robar porque como no hay Policía… pues salgan”.

“Es inaceptable que ella diga que se haya reducido la operatividad, porque ellos están en la calle de sol a sol, pero el Distrito sencillamente no tiene una incidencia no para apoyar ni en un patrullaje”, agregó Quinn, sin precisar si las palabras que usó fueron las de su fuente policial o una interpretación suya.

Entre las respuestas a la alcaldesa de Bogotá también se destacan las de ciudadanos que le dicen cosas como: “La seguridad de @Bogota es su competencia. Alcaldesa deje la quejadera y actúe, ahora la inseguridad en la ciudad también es culpa de @IvanDuque?”.

“Pues al decir q es inaceptable esta descubriendo q el agua moja y ya empezo de nuevo con las disculpas ? Para eso fue elegida? La culpa es del Pdte y de la Policia de quien ud es la Jefe o ya NO?”, le recrimina otro tuitero.

“Al asumir el cargo como Alcalde de Bogotá se asume también la función d jefe de Policía, para salvaguardar la seguridad personal y de los bienes de los habitantes”, le recuerda otro tuitero. “No pretenda evadir responsabilidades haciéndose la sorprendida y trasladando la adopción d soluciones al Presidente”.

Pero quizá uno de los comentarios que más llama la atención es el de otro ciudadano que recuperó las declaraciones de López al Canal Caracol cuando era candidata a la Alcaldía de Bogotá y prometió que con ella al mando de la Policía y de la ciudad todo cambiaría.

“Lo primero que yo ofrezco es liderazgo personal. Bogotá lleva 12 años sin jefe de Policía. Samuel Moreno no quería ser jefe de Policía [porque] era el jefe de los bandidos; Gustavo Petro tenía otras prioridades distintas a la Policía, y Enrique Peñalosa también”, dijo López entonces.

“La jefatura de Policía no se puede delegar”, siguió, enfática, la hoy alcaldesa. “Bogotá y Colombia me conocen: así como no me ha temblado la mano para meter 42 corruptos a la cárcel con mis investigaciones, seré la jefe de Policía que haga temblar a los delincuentes”.

Este es el video de las declaraciones de López: