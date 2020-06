Carlos Fernando Galán se refirió vía Twitter a los señalamientos hechos por la mandataria capitalina para explicar la creciente inseguridad en Bogotá.

López salió la tarde de este martes a atribuirle la situación a diversos factores, hablando de presos y de una disminución en el personal activo de la Policía distintas circunstancias, principalmente.

Es a raíz de esto que Galán pidió una “política clara y contundente y mejorar coordinación”.

Eso de sacar pecho cuando los indicadores de seguridad mejoran pero culpar a otros cuando empeoran no es serio ni responsable. No le queda bien a la alcaldesa @claudialopez lavarse así las manos. Se necesita política clara y contundente y mejorar coordinación.

Asimismo, aseguró que el tema viene anticipándose desde hace meses: “La responsabilidad es de todos”, agregó.

Advertimos crecimiento de inseguridad desde febrero, no es hora de que Alcaldesa responsabilice al Gobierno Nal y a Policía. La responsabilidad es de todos y no vemos una política clara. No es en medios ni en twitter, es en la calle donde necesitamos contundencia contra el crimen

— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 24, 2020