Durante un evento hoy en la capital, Claudia López se enfocó en las cifras recientes de muertos y heridos que dejaron los disturbios en Bogotá, puntualmente las que se refieren a la afectación a la sociedad civil.

También criticó a la institución y al Gobierno Nacional por las declaraciones recientes que afirman que, presuntamente, miembros del Eln se infiltraron en las protestas.

“Hay una desproporción enorme en los disturbios, nunca han mostrado una sola evidencia, y ahora salen a afirmar que esto fue más o menos una toma del ELN. Si sabían, por qué no lo previnieron y si tenían información sobre eso, por qué no la comunicaron. Simplemente se la sacan ahora del sombrero de la nada para distraer la atención. Eso no es serio con nadie, ni con la democracia, ni con las víctimas”, afirmó López, citada por Blu Radio.