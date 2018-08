La exsenadora tuvo palabras muy duras para el Presidente. Por ejemplo, considera que “es un extraterrestre; es el colombiano excelso de la élite de un círculo de poder alejado del colombiano promedio y común al que dirige”, dijo en conversación con W Radio.

Sin embargo, López señaló que Santos “es un experto en los hilos del poder, sin duda, y por eso ha llegado donde ha llegado, no porque tenga carisma ni empatía y por eso no puede tener popularidad”.

Además, que su carrera política, que ha incluido tantos momentos de popularidad e impopularidad, “debe ser todo un caso de estudio en ciencia política”, y agregó:

El artículo continúa abajo

Para López, cuando Santos se lanzó a su primera campaña presidencial, no tenía capital, empatía ni carisma propios, “lo que tenía era poder, plata y ambición. Esas son las tres cosas que ha usado”.

Adicionalmente, dijo que en el desarrollo de su primer Gobierno, perdió popularidad porque perdió el apoyo del expresidente Álvaro Uribe “que era su soporte”. Pero para López, precisamente eso hace que su caso sea para estudio pues logró ganar “una elección con la derecha que no lo quería y la siguiente elección con la izquierda que no lo quería”. Puntualizó:

“Es un verraco. Podrá ser un cretino, un oportunista, un elitista; pero es un verraco del poder porque ganó con Uribe y la derecha para derrotar a las Farc, para eso lo eligieron, y en la siguiente elección como decidió que la derrota era desmovilizarlos y no matarlos a todos, pues perdió a la derecha, y si no hubiera sido por la izquierda, no gana”.