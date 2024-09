En septiembre, la Casona de la Danza y el Instituto Distrital de las Artes están ofreciendo una serie de talleres gratuitos enfocados en danza, yoga y otras actividades de relajación. Estos eventos brindan una oportunidad ideal para quienes buscan adquirir nuevas habilidades o simplemente vivir una experiencia cultural enriquecedora.

Horarios para clases gratis en Bogotá

La Casona de la Danza, situada en la carrera 1 # 17-01, frente a La Media Torta, será el centro de una variedad de actividades artísticas, todas con acceso libre. A continuación, se detallan algunos de estos talleres:

Cómo registrarse para las clases gratuitas de baile y yoga en Bogotá

Para participar en estos talleres gratuitos, debe registrarse a través del enlace proporcionado por Idartes. Considere lo siguiente:

Fechas: asegúrese de que puede asistir a todas las sesiones antes de completar su inscripción.

Plazos: las inscripciones cierran cuatro días antes del inicio de cada taller.

Confirmación: recibirá un correo electrónico confirmando el lugar. Allí deberá responder para confirmar tu asistencia.

Cancelaciones: si no puede asistir, informe por correo electrónico para evitar posibles sanciones.

Tenga en cuenta que no se permite la entrada de niños, niñas ni mascotas. Las inscripciones fuera del período estipulado no serán aceptadas y la inscripción no garantiza un cupo, por lo que es importante estar atento al correo.

Para tener mayor información, podrá entrar al portal oficial de Idartes o a este link para estar pendientes de la agenda cultura.

