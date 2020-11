green

Por eso, la víctima no aceptó las disculpas del que iba manejando el carro que lo tumbó, y aseguró que no iba a conciliar con él, sino que iba a interponer la respectiva denuncia, informó Noticias Caracol.

“Esto no es un accidente, la persona nos ve, tiene tiempo de vernos y, sin embargo, continúa la marcha y nos tira el carro”, dijo uno de los ciclistas arrollados.

No obstante, el conductor, que se entregó a las autoridades y quedó libre porque no había ninguna denuncia en su contra, manifestó a través de un video (publicado a continuación) que no se dio cuenta de que los deportistas aficionados iban por la vía La Ceja, Antioquia, porque iba preocupado por un familiar que estaba en el hospital.

Este es el conductor que atropelló a tres ciclistas en el oriente antioqueño, en la vía La Ceja – Rionegro. Los ciclistas ya fueron valorados por un médico y están fuera de peligro. pic.twitter.com/OiShma3zLC — Camila Carvajal R (@CamiiCarvajal_R) November 29, 2020

Y es que después del incidente, el hombre ni siquiera se detuvo para saber qué les había sucedido a los ciclistas, sino que siguió su camino. Según las autoridades, citadas por el noticiero, iba con exceso de velocidad.

El caso se conoció gracias a la denuncia en redes sociales que hizo el ministro de Deporte, Ernesto Lucena, que pidió ayuda a la ciudadanía para encontrar al conductor que se terminó entregando, pero sin el vehículo.

Esta situación es la réplica de otros accidentes que incluso han acabado con la vida de algunos ciclistas.

Uno de los más sonados fue el del vigilante que fue arrollado por una furgoneta en un puente de Chía, y terminó muriendo al caer desde una altura de unos 8 metros.

Por lo mismo, los ciclistas, tanto aficionados como profesionales, han pedido a los conductores respetar la vida de los demás.