Un juzgado municipal sancionó con una multa y cinco días de arresto al alcalde de La Jagua de Ibirico (Cesar), Ovelio Enrique Jiménez Machado,por incumplir un fallo de tutela que ordenaba entregar alimentación a los privados de la libertad en la estación de Policía de ese municipio.

La decisión responde a un incidente de desacato promovido por la personera municipal, Heidy Ávila Parodi, luego de realizar una visita al centro de reclusión transitorio.

“Cuando entré en el cargo me dirigí a la estación de Policía a ver el estado en que se encontraban los internos y la queja de todos era que no tenían alimentación, me quedé extrañada porque había un fallo de tutela que lo ordenaba. Entonces, se inició la actuación preventiva por parte de la Personería donde se instó a la Alcaldía para que dieran respuesta de la misma, pero no hubo respuesta positiva y se procedió en defensa de los derechos a instaurar el incidente de desacato”, explicó Ávila Parodi.