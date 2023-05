La exministra de Agricultura, Cecilia López, denunció este martes el robo de su cuenta de Whatsapp, a través de la cual estarían pidiendo dinero a su nombre.

(Le puede interesar: Por expropiación exprés, exministra de Gustavo Petro confesó sentir temor)

“Me acaban de robar mi cuenta de whatsapp y trataron de pedirle a mi nieto que haga una transferencia a mi nombre. No soy yo, no lo hagan! (sic)”, fue la denuncia de la exministra de Agricultura del Gobierno de Gustavo Petro en su cuenta de Twitter.

Me acaban de robar mi cuenta de whatsapp y trataron de pedirle a mi nieto que hagan una transferencia a mi nombre. No soy yo, no lo hagan! #help RT por favor

— Cecilia Lopez Montaño (@CeciliaLopezM) May 23, 2023