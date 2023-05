La esperada función de edición de mensajes finalmente llega a WhatsApp, colocando a la popular ‘app’ de mensajería de Meta al mismo nivel que sus competidores.

Tras meses de anticipación y pruebas en versiones beta, WhatsApp ha lanzado oficialmente la función de edición de mensajes enviados. Esta nueva característica ha sido recibida con gran entusiasmo por parte de los usuarios, ya que los pone al mismo nivel que otras aplicaciones de mensajería, como Telegram, que ya ofrecían esta opción desde hace tiempo.

El anuncio de esta nueva herramienta se realizó a través del blog oficial de WhatsApp y fue confirmado por Mark Zuckerberg en una publicación en Facebook. El equipo de desarrollo de la plataforma asegura que la función de edición de mensajes está siendo desplegada a nivel mundial, y se espera que esté disponible para todos los usuarios en las próximas semanas.

Es importante mencionar que, en esta etapa inicial, la función de edición de mensajes solo estará disponible en las versiones móviles de WhatsApp, es decir, en iOS y Android. Aunque recientemente se realizó una prueba beta en la versión web de WhatsApp que mostraba la posibilidad de editar mensajes desde la interfaz de escritorio, en el anuncio oficial no se hizo mención a esta opción. Sin embargo, es posible que el lanzamiento en la versión web esté próximo, considerando las promesas del servicio en torno a su reciente lanzamiento del “modo complementario”.

Editar un mensaje en WhatsApp es ahora más sencillo que nunca. Basta con mantener presionada la pantalla del teléfono móvil sobre el mensaje que se desea editar y se desplegará un menú con diversas opciones, entre las que se encuentra la función de “Editar”.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta opción solo estará disponible durante los primeros 15 minutos posteriores al envío del mensaje. Pasado este tiempo, la opción de editar no aparecerá en el menú emergente. Además, es importante destacar que los mensajes editados mostrarán una indicación de “editado”, lo que permitirá a los destinatarios y miembros del grupo saber que el mensaje ha sido modificado, pero no tendrán acceso al contenido original.

WhatsApp garantiza que todos los cambios realizados en un mensaje editado seguirán estando protegidos por el cifrado de extremo a extremo, al igual que ocurre con los demás mensajes, archivos multimedia y llamadas en la plataforma.

La implementación de esta nueva función ya ha comenzado en todo el mundo, llegando a los más de 2.000 millones de usuarios de WhatsApp. Próximamente, estará disponible para todos los usuarios que cuenten con la versión actualizada de la aplicación de mensajería instantánea.

En dispositivos iOS y Android, el proceso para editar mensajes es similar. Simplemente hay que mantener presionado el mensaje deseado y seleccionar la opción “Editar” que aparecerá en el menú emergente. A partir de ahí, se abrirá una ventana de edición de texto donde podrás eliminar o agregar elementos, incluyendo emojis, para perfeccionar tu mensaje antes de que los demás lo lean.

Con esta nueva función, WhatsApp continúa evolucionando para brindar a sus usuarios una experiencia de mensajería cada vez más completa y personalizable. La capacidad de editar mensajes otorga mayor flexibilidad y precisión en la comunicación, asegurando que los usuarios puedan transmitir su mensaje de la manera más efectiva posible.

