La directiva del Instituto Departamental de Bellas Artes en Cali, luego de la aparición de cuatro casos de sus estudiantes con varicela y dos más en estudio, decidió suspender las clases de la carrera afectada.

Ante esta coyuntura, la Secretaría de Salud del Valle aclaró que se trata de una situación transitoria.

“No tenemos gran preocupación, no es una epidemia, es un brote, unos cuantos casos concentrados en un lugar”, aseguró la titular de la dependencia, María Cristina Lesmes, al explicar que la varicela es una enfermedad causada por el herpes zóster, que se presenta en la infancia y en la adultez, sobre todo en los adultos mayores, que produce una neuritis que la gente conoce como la culebrilla, la cual es muy dolorosa.

“El herpes zóster tiene una vacuna, pero hace solamente una década vacunamos a los niños, damos un refuerzo; los adultos que tuvimos varicela en la infancia somos inmunes a esa forma del herpes, no hay una vacuna para los adultos ni para los jóvenes que no fueron vacunados en su infancia, por eso se presentan pico de varicela todavía en las instituciones educativas donde hay jóvenes, porque antes no hubo una relación directa con este virus”, complementó Lesmes.